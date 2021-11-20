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    20 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 20 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 08:40
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    20 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 20 Kasım 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    20 Kasım 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 20 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    20 KASIM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans
    11:45 Kardeşlerim
    15:15 Kuruluş Osman
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Camdaki Kız
    16:15 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:00 6 Başlı Köpekbalığı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Bir Demet Tiyatro
    14:00 Boşver Arkadaş
    15:45 En Güzel Bölüm
    16:00 Benim Hayatım
    18:45 Star Haber
    20:00 Mutlu Canavar Ailesi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Elkızı
    12:15 Kamera Arkası
    14:00 Evlilik Hakkında Her Şey
    16:45 Kanunsuz Topraklar
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Elkızı
    00:15 Elbet Bir Gün

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Yeşil Deniz
    09:05 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    12:45 Teşkilat (Altyazılı)
    15:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    04:20 Muhteşem Kraliçe

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Üç Kuruş
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Aziz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Hayalimdeki Değişim
    10:30 Süer Bir Takım
    10:45 MasterChef Türkiye
    15:00 Kırmızı Oda
    18:15 Recep İvedik 6
    20:00 O Ses Türkiye

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