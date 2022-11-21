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- 20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası karşılaşması reytingleri alt üst etti!
20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası karşılaşması reytingleri alt üst etti!
- 21.11.2022 - 11:24
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
Dün akşam, Teşkilat, Yargı, Tozluyaka dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları...
20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Katar Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Katar Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Katar Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- KATAR-EKVADOR FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- YARGI KANAL D
- TESKILAT TRT 1
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- YARGI (OZET) KANAL D
- SHOW ANA HABER SHOW TV
- GUZEL GUNLER SHOW TV
- TOZLUYAKA FOX
- KANAL D ANA HABER KANAL D
AB İLK 10 PROGRAM
- KATAR-EKVADOR FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- YARGI KANAL D
- TESKILAT TRT 1
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- YARGI (OZET) KANAL D
- KUPA SAATI TRT 1
- GUZEL GUNLER SHOW TV
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
- KATAR-EKVADOR FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- YARGI KANAL D
- TESKILAT TRT 1
- MASTERCHEF TURKIYE TV8
- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- YARGI (OZET) KANAL D
- GUZEL GUNLER SHOW TV
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- KUPA SAATI TRT 1
- SHOW ANA HABER SHOW TV