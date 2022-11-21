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20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası karşılaşması reytingleri alt üst etti!

20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası karşılaşması reytingleri alt üst etti!

20 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...