Petrol
86.85
-0.88%
Euro
19.0714
-0.85%
Dolar
18.6209
0.06%
Altın
1.042
-0.35%
Borsa
4531
0.00%
Bitcoin
306.186
-3.62%
BTXN Coin
6.01
-4.29%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C
    • 20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası karşılaşması reytingleri alt üst etti!

    20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası karşılaşması reytingleri alt üst etti!

    20 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 21.11.2022 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası karşılaşması reytingleri alt üst etti!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    Dün akşam, Teşkilat, Yargı, Tozluyaka dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları...

    20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Katar Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada Katar Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Katar Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

    20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası karşılaşması reytingleri alt üst etti! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. KATAR-EKVADOR FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI            TRT 1
    2. YARGI    KANAL D
    3. TESKILAT             TRT 1
    4. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    5. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU            FOX
    6. YARGI (OZET)     KANAL D
    7. SHOW ANA HABER          SHOW TV
    8. GUZEL GUNLER SHOW TV
    9. TOZLUYAKA        FOX
    10. KANAL D ANA HABER      KANAL D

    20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası karşılaşması reytingleri alt üst etti! #2

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. KATAR-EKVADOR FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI            TRT 1
    2. YARGI    KANAL D
    3. TESKILAT             TRT 1
    4. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    5. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU            FOX
    6. YARGI (OZET)     KANAL D
    7. KUPA SAATI        TRT 1
    8. GUZEL GUNLER SHOW TV
    9. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    10. KIM MILYONER OLMAK ISTER     ATV

    20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası karşılaşması reytingleri alt üst etti! #3

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1. KATAR-EKVADOR FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI            TRT 1
    2. YARGI    KANAL D
    3. TESKILAT             TRT 1
    4. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    5. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU            FOX
    6. YARGI (OZET)     KANAL D
    7. GUZEL GUNLER SHOW TV
    8. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    9. KUPA SAATI        TRT 1
    10. SHOW ANA HABER          SHOW TV

    20 Kasım 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Dünya Kupası karşılaşması reytingleri alt üst etti! #4


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    'Türkiye'yle NATO sürecinin uzaması normal'
    Dünya

    'Türkiye'yle NATO sürecinin uzaması normal'

    Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, köprüler göründü
    3. Sayfa

    Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, köprüler göründü

    Görüş Bildir