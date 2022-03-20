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- 20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 20.03.2022 - 08:43
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Hafta sonunu televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
20 Mart 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı..
20 MART 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Adı Sevgi
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adı Sevgi
00:20 Adı Sevgi
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Camdaki Kız
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 En Güzel Bölüm
14:15 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kadının Eseri
12:30 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gol Kralı
21:45 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Yeşil Deniz
08:20 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yaşamın Kıyısında Nabız
13:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
16:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
02:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
21:45 Tokatçı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panoroma
15:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra