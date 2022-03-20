20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Hafta sonunu televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

20 Mart 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı..

20 MART 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Adı Sevgi

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adı Sevgi

00:20 Adı Sevgi

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Camdaki Kız

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kadının Eseri

12:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gol Kralı

21:45 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Yeşil Deniz

08:20 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Yaşamın Kıyısında Nabız

13:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

16:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

02:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tosun Paşa

21:45 Tokatçı

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panoroma

15:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra