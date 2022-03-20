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    20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 08:43
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    20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Hafta sonunu televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    20 Mart 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı..

    20 MART 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:15 Dizi TV
    12:05 Adı Sevgi
    15:30 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Adı Sevgi
    00:20 Adı Sevgi

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
    14:00 Camdaki Kız
    16:15 Üç Kız Kardeş
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    00:15 Sadakatsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çizgi Film Kuşağı
    09:00 Bir Demet Tiyatro
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 En Güzel Bölüm
    14:15 Kaderimin Oyunu
    18:45 Star Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:30 Kadının Eseri
    12:30 Aşk Mantık İntikam
    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Yasak Elma
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Gol Kralı
    21:45 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:00 Yeşil Deniz
    08:20 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Yaşamın Kıyısında Nabız
    13:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    16:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
    02:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Aziz
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Tosun Paşa
    21:45 Tokatçı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:00 Gazete Magazin
    12:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panoroma
    15:00 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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