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    20 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Ekranlarda bugün birbirinden iddialı yapımlar yer alacak. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 09:12
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    20 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Çarşamba günleri Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    20 Nisan Çarşamba televizyonda neler var?

    Atv yayın akışı

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri

    • 10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 atv Gün Ortası

    • 16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:20 Esra Erol’da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

    • 20:10 Kuruluş Osman

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Yaprak Dökümü

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 16:00 Arda'ın Ramazan Mutfağı

    • 16:45 Arka Sokaklar

    • 18:45 Kanal D Haber

    • 20:00 Sadakatsiz

     

    Star TV yayın akışı

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16:00 Pelin'in Mutfağı

    • 18:30 Star Haber

    • 20:00 İBO SHOW

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    • 10:45 Ekonomi Arası

    • 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:45 Fulya ile Umudum Olsun

    • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    • 20:30 7. Koğuştaki Mucize

     

    Trt1 yayın akışı

    • 08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

    • 10:15 Alişan ile Gülümse Hayata

    • 15:15 Bir İyilik Hikayesi

    • 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    • 17:00 Ana Haber

    • 17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

    • 19:00 Ramazan Sevinci

    • 20:00 Kara Tahta

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah

    • 10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    • 12:15 Gelin Evi

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    • 18:45 Show Ana Haber

    • 20:00 Oğlum

     

    Tv8 yayın akışı

    • 07:15 8’de Sağlık

    • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

    • 11:15 Survivor All Star

    • 13:00 Survivor Panaroma

    • 14:45 Canım Annem

    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    • 20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

     

    20 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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