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    20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 08:36
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    20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    20 Şubat 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı...

    20 ŞUBAT 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:15 Dizi TV
    12:05 Kardeşlerim
    15:05 Yalnız Kurt
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Destan

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    13:00 Arda ile Omuz Omuza
    14:00 Sadakatsiz
    16:15 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    00:15 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çizgi Film Kuşağı
    09:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Fin
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Kaderimin Oyunu
    18:45 Star Haber
    20:00 İbo Show

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:30 Aşk Mantık İntikam
    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Mahkum
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Bizim İçin Şampiyon
    22:45 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Yeşil Deniz
    08:10 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Kameralı Adam
    13:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    02:50 Teşkilat

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Oğlum
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Baba
    22:30 Oğlum

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:30 Gazete Magazin
    12:30 Survivor Panorama
    15:15 Canım Annem
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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