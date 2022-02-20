20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı…

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

20 Şubat 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı...

20 ŞUBAT 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Kardeşlerim

15:05 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Sadakatsiz

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Fin

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bizim İçin Şampiyon

22:45 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Yeşil Deniz

08:10 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Kameralı Adam

13:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

02:50 Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Oğlum

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Baba

22:30 Oğlum

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:30 Gazete Magazin

12:30 Survivor Panorama

15:15 Canım Annem

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra