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    20 Şubat reyting sonuçları

    İzleyenleri televizyonları başından ayırmayan yapımların yarıştığı reyting savaşları devam ediyor. Son olarak 20 Şubat tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 16:19
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    20 Şubat reyting sonuçları

    Televizyon dizileri ve programları arasındaki reyting mücadelesi her hafta büyük bir heyecanla devam ediyor.

    Diğer taraftan, televizyon dizilerini takip eden vatandaşlar günlük reytin sonuçlarını da araştırmayı ihmal etmiyor.

    Son olarak 20 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    TEŞKİLAT İLK SIRADA YER ALDI

    Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Yargı”, 3.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star” yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat” 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.

    Reyting sonuçları 20 Şubat 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    İşte, 20 Şubat reyting sonuçları:

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    20 Şubat reyting sonuçları #1

    AB İLK 10 PROGRAM

    20 Şubat reyting sonuçları #2


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