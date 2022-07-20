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- 20 Temmuz 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
20 Temmuz 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 20.07.2022 - 08:39
- Güncelleme : 20.07.2022 - 08:40
Çarşamba gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
20 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Temmuz 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Unutursam Fısılda
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Hükümet Kadını
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
12:45 Kadının Eseri
13:45 Senden Daha Güzel
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Gizli Saklı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:35 Tozkoparan
11:25 Bir Aş Hikayesi
11:55 Masumlar Apartmanı
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kara Tahta
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:15 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Tarzan Rıfkı