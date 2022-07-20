20 Temmuz 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Çarşamba akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 20 Temmuz TV yayın akışları...

Çarşamba gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

20 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Temmuz 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Unutursam Fısılda

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Hükümet Kadını

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

12:45 Kadının Eseri

13:45 Senden Daha Güzel

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Gizli Saklı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:35 Tozkoparan

11:25 Bir Aş Hikayesi

11:55 Masumlar Apartmanı

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kara Tahta

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de 8 Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:15 Canım Annem

16:00 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 Tarzan Rıfkı