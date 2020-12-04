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- 2021 Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir? Issız Adam Cemal Hünal dizi ve filmleri
2021 Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir? Issız Adam Cemal Hünal dizi ve filmleri
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 13:21
- Güncelleme : 04.12.2020 - 13:29
2021 kadrosu merakla beklenen Survivor 2021 için geri sayım başladı. Kesin kadro henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Acun Ilıcalı, yarışacak ilk ismin Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal olduğunu duyurdu.
Bu açıklama ile birlikte Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Cemal Hünal filmleri ve dizileri neler? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
2 Ekim 1976, İstanbul’da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.
Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.
Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış . Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.
CEMAL HÜNAL'IN YER ALDIĞI PROJELER
Rol aldığı tiyatro oyunları
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2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015
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Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012
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Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010
Rol aldığı diziler
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Asi (2007-2009) - Kerim
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Kış Masalı (2009) - Ali Murat
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Adanalı (2010) - Alex
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Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
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Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
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Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
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Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
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Paramparça (2014) - Alper
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Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
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Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
Rol aldığı filmler
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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
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Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
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Atçalı Kel Mehmet (2017)
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Kırmızı (2015) - Umut
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Günce (2013) - Cengiz
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Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
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Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
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Ayaz (2012) - Şahin
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Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
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Peşpeşe - (2010) - Bora
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Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
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Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim