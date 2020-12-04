2021 Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir? Issız Adam Cemal Hünal dizi ve filmleri

Merakla beklenen Survivor 2021'de yarışacak ilk isim açıklandı.Cemal Hünal'ın Survivor'a gideceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Cemal Hünal ve hayatı merak konusu oldu.

2021 kadrosu merakla beklenen Survivor 2021 için geri sayım başladı. Kesin kadro henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Acun Ilıcalı, yarışacak ilk ismin Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal olduğunu duyurdu.

Bu açıklama ile birlikte Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Cemal Hünal filmleri ve dizileri neler? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

2 Ekim 1976, İstanbul’da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.

Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış . Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.

CEMAL HÜNAL'IN YER ALDIĞI PROJELER

Rol aldığı tiyatro oyunları

2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012

Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

Rol aldığı diziler

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

Rol aldığı filmler