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    Aşk-ı Memnu yeniden yayında! İşte kanalı ve saati...

    Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan efsane dizi Aşk-ı Memnu, yeniden ekranlarda olacak. İşte yayın tarihi ve kanalı...
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 11:55
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    Aşk-ı Memnu yeniden yayında! İşte kanalı ve saati...

    Türkiye'nin hafızasına kazınmış bir yasak aşk hikayesi...

    4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihine damga vurdu.

    Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizi, Ziyagil ve Yöreoğlu ailesini anlattı.

    2 sezondan oluşan dizi 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan 79. bölümü ile final yaparak sona erdi. Ancak sevilen dizinin tekrar bölümleri birçok kez yayınlandı.

    Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, yeniden ekranlara geliyor.

    Hafta içi 16.00'da

    Aşk-ı Memnu, 23 Mayıs Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16:00'da, Kanal D'de yayınlanacak.

    Aşk-ı Memnu yeniden yayında! İşte kanalı ve saati... #1


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