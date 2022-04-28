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    2022 MasterChef jürisinde ayrılık

    MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonda kendi işlerine vakit ayırmayı tercih edecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 11:25
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    2022 MasterChef jürisinde ayrılık

    TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 2022 sezonunda heyecanla bekleniyor.

    Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.

    Yarışmanın aksiyonlu dakikalarının yanı sıra, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da seyircilerin ilgi odağı durumunda.

    Üç şefin dostlukları da zaman zaman ekranlara yansırken, jüriden ayrılık haberi geldi.

    Mehmet Şef yolları ayırdı

    MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili gündeme gelen iddia seyircilerin yüzünü astı.

    Gazeteci Arif Hür'ün iddiasına göre, Şef Mehmet Yalçınkaya Masterchef 2022 sezonunda yer almayacak.

    2022 MasterChef jürisinde ayrılık #1

    Acun, maaşa ikna edemedi

    Geçen sezon Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'yla tartıştığı iddia edilmişti. Yalçınkaya çıkan haberlerin gerçek olmadığını açıklamıştı.

    Yeni sezonda Yalçınkaya'nın maaş konusunda anlaşamadığı Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı düşünülüyor.

    Öte yandan Mehmet Şef'in kendi işletmesine daha çok vakit ayırmak istediği öne sürülse de, Ilıcalı'nın kalması için ikna etmek istediği gündemde...

    2022 MasterChef jürisinde ayrılık #2


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