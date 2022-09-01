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- 2022 metrobüs durakları ve isimleri! İstanbul metrobüs ücreti....
2022 metrobüs durakları ve isimleri! İstanbul metrobüs ücreti....
- 01.09.2022 - 17:11
- Güncelleme : 01.09.2022 - 17:11
İstanbul'da yaşayan ya da İstanbul'a ilk defa gelenler, metrobüs duraklarının isimlerini öğrenmek istiyor.
Birçok toplu taşıma aracına göre daha rahat olan metrobüs, uzun bir hat olmasıyla dikkati çekiyor.
İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar giden metrobüs hatlarında bazen duraklar karışabiliyor.
Bu nedenle ineceği durakları karıştırmak istemeyen vatandaşlar, hem ücreti hem de durak isimlerini öğrenmek istiyor.
Metrobüs durak isimlerine dair detaylar ise haberimizde yer alıyor. 40'dan fazla durağı olan metrobüs ücretlerine 2022 yılında zam yapılmıştı.
Peki, Metrobüs duraklarının isimleri nelerdir? Metrobüs ücreti ne kadar? İşte yanıtı....
Metrobüs ücreti ne kadar 2022?
Metrobüste durak sayısına ücret en kısa mesafe tam bilet 3.92 TL'den 5.49 TL'ye, en uzun mesafe ücreti de 8.13 TL'den 11.38 TL'ye çıktı. Öğrenci kısa mesafe ücreti 1.73 TL'den 2.42 TL'ye, en uzun mesafe öğrenci bileti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye çıktı.
Öğretmen ve diğer indirimli kartlarda en uzun mesafe 4.46 TL'den 6.24 TL'ye, en kısa mesafe ise 2.44'den 3.39 liraya yükseldi.
Metrobüs duraklarının isimleri 2022
Metrobüs durak listesi aşağıda ki gibidir;
1- Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP)
2- Beykent Durağı
3- Cumhuriyet Mahallesi Durağı
4- Beylikdüzü Belediye Durağı
5- Beylikdüzü Durağı 6- Güzelyurt Durağı
7- Haramidere Durağı
8- Haramidere Sanayi Durağı
9- Saadetdere Mahallesi Durağı 10- Mustafa Kemal Paşa Durağı
11- Cihangir – Üniversite Mahallesi Durağı
12- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağı
13- Şükrübey Durağı
14- İBB Sosyal Tesisleri Durağı
15- Küçükçekmece Durağı
16- Cennet Mahallesi Durağı
17- Florya Durağı
18- Beşyol Durağı
19- Sefaköy Durağı
20- Yenibosna Durağı
21- Şirinevler (Ataköy) Durağı
22- Bahçelievler Durağı
23- İncirli – Ömür (Bakırköy) Durağı
24- Zeytinburnu Durağı
25- Merter Durağı
26- Cevizlibağ Durağı
27- Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz Durağı
28- Bayrampaşa – Maltepe – Koç Üniversitesi Hastanesi Durağı
29- Edirnekapı Durağı
30- Ayvansaray – Eyüpsultan Durağı
31- Halıcıoğlu Durağı
32- Okmeydanı Durağı
33- Darülaceze – PERPA Durağı
34- Okmeydanı Hastane Durağı
35- Çağlayan (Adliye) Durağı
36- Mecidiyeköy Durağı
37- Zincirlikuyu Durağ
ı 38- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Durağı
39- Burhaniye Durağı
40- Altunizade Durağı
41- Acıbadem Durağı
42- Uzunçayır Durağı
43- Fikirtepe Durağı
44- Söğütlüçeşme (Kadıköy) Durağı