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    2022 metrobüs durakları ve isimleri! İstanbul metrobüs ücreti....

    İstanbul'da metrobüs kullanacak olanlar, durakların isimlerini öğrenmek istiyor. Peki, Metrobüs duraklarının isimleri nelerdir? Metrobüs ücreti ne kadar?
    • 01.09.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:11
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    2022 metrobüs durakları ve isimleri! İstanbul metrobüs ücreti....

    İstanbul'da yaşayan ya da İstanbul'a ilk defa gelenler, metrobüs duraklarının isimlerini öğrenmek istiyor.

    Birçok toplu taşıma aracına göre daha rahat olan metrobüs, uzun bir hat olmasıyla dikkati çekiyor.

    İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar giden metrobüs hatlarında bazen duraklar karışabiliyor.

    Bu nedenle ineceği durakları karıştırmak istemeyen vatandaşlar, hem ücreti hem de durak isimlerini öğrenmek istiyor.

    Metrobüs durak isimlerine dair detaylar ise haberimizde yer alıyor. 40'dan fazla durağı olan metrobüs ücretlerine 2022 yılında zam yapılmıştı.

    Peki, Metrobüs duraklarının isimleri nelerdir? Metrobüs ücreti ne kadar? İşte yanıtı....

    Metrobüs ücreti ne kadar 2022?

    Metrobüste durak sayısına ücret en kısa mesafe tam bilet 3.92 TL'den 5.49 TL'ye, en uzun mesafe ücreti de 8.13 TL'den 11.38 TL'ye çıktı. Öğrenci kısa mesafe ücreti 1.73 TL'den 2.42 TL'ye, en uzun mesafe öğrenci bileti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye çıktı.

    Öğretmen ve diğer indirimli kartlarda en uzun mesafe 4.46 TL'den 6.24 TL'ye, en kısa mesafe ise 2.44'den 3.39 liraya yükseldi.

    Metrobüs duraklarının isimleri 2022

    Metrobüs durak listesi aşağıda ki gibidir;

    1- Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP)

    2- Beykent Durağı

    3- Cumhuriyet Mahallesi Durağı

    4- Beylikdüzü Belediye Durağı

    5- Beylikdüzü Durağı 6- Güzelyurt Durağı

    7- Haramidere Durağı

    8- Haramidere Sanayi Durağı

    9- Saadetdere Mahallesi Durağı 10- Mustafa Kemal Paşa Durağı

    11- Cihangir – Üniversite Mahallesi Durağı

    12- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağı

    13- Şükrübey Durağı

    14- İBB Sosyal Tesisleri Durağı

    15- Küçükçekmece Durağı

    16- Cennet Mahallesi Durağı

    17- Florya Durağı

    18- Beşyol Durağı

    19- Sefaköy Durağı

    20- Yenibosna Durağı

    21- Şirinevler (Ataköy) Durağı

    22- Bahçelievler Durağı

    23- İncirli – Ömür (Bakırköy) Durağı

    24- Zeytinburnu Durağı

    25- Merter Durağı

    26- Cevizlibağ Durağı

    27- Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz Durağı

    28- Bayrampaşa – Maltepe – Koç Üniversitesi Hastanesi Durağı

    29- Edirnekapı Durağı

    30- Ayvansaray – Eyüpsultan Durağı

    31- Halıcıoğlu Durağı

    32- Okmeydanı Durağı

    33- Darülaceze – PERPA Durağı

    34- Okmeydanı Hastane Durağı

    35- Çağlayan (Adliye) Durağı

    36- Mecidiyeköy Durağı

    37- Zincirlikuyu Durağ

    ı 38- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Durağı

    39- Burhaniye Durağı

    40- Altunizade Durağı

    41- Acıbadem Durağı

    42- Uzunçayır Durağı

    43- Fikirtepe Durağı

    44- Söğütlüçeşme (Kadıköy) Durağı

    2022 metrobüs durakları ve isimleri! İstanbul metrobüs ücreti.... #1


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