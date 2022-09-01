2022 metrobüs durakları ve isimleri! İstanbul metrobüs ücreti....

İstanbul'da metrobüs kullanacak olanlar, durakların isimlerini öğrenmek istiyor. Peki, Metrobüs duraklarının isimleri nelerdir? Metrobüs ücreti ne kadar?

İstanbul'da yaşayan ya da İstanbul'a ilk defa gelenler, metrobüs duraklarının isimlerini öğrenmek istiyor.

Birçok toplu taşıma aracına göre daha rahat olan metrobüs, uzun bir hat olmasıyla dikkati çekiyor.

İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar giden metrobüs hatlarında bazen duraklar karışabiliyor.

Bu nedenle ineceği durakları karıştırmak istemeyen vatandaşlar, hem ücreti hem de durak isimlerini öğrenmek istiyor.

Metrobüs durak isimlerine dair detaylar ise haberimizde yer alıyor. 40'dan fazla durağı olan metrobüs ücretlerine 2022 yılında zam yapılmıştı.

Peki, Metrobüs duraklarının isimleri nelerdir? Metrobüs ücreti ne kadar? İşte yanıtı....

Metrobüs ücreti ne kadar 2022?

Metrobüste durak sayısına ücret en kısa mesafe tam bilet 3.92 TL'den 5.49 TL'ye, en uzun mesafe ücreti de 8.13 TL'den 11.38 TL'ye çıktı. Öğrenci kısa mesafe ücreti 1.73 TL'den 2.42 TL'ye, en uzun mesafe öğrenci bileti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye çıktı.

Öğretmen ve diğer indirimli kartlarda en uzun mesafe 4.46 TL'den 6.24 TL'ye, en kısa mesafe ise 2.44'den 3.39 liraya yükseldi.

Metrobüs duraklarının isimleri 2022

Metrobüs durak listesi aşağıda ki gibidir;

1- Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP)

2- Beykent Durağı

3- Cumhuriyet Mahallesi Durağı

4- Beylikdüzü Belediye Durağı

5- Beylikdüzü Durağı 6- Güzelyurt Durağı

7- Haramidere Durağı

8- Haramidere Sanayi Durağı

9- Saadetdere Mahallesi Durağı 10- Mustafa Kemal Paşa Durağı

11- Cihangir – Üniversite Mahallesi Durağı

12- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağı

13- Şükrübey Durağı

14- İBB Sosyal Tesisleri Durağı

15- Küçükçekmece Durağı

16- Cennet Mahallesi Durağı

17- Florya Durağı

18- Beşyol Durağı

19- Sefaköy Durağı

20- Yenibosna Durağı

21- Şirinevler (Ataköy) Durağı

22- Bahçelievler Durağı

23- İncirli – Ömür (Bakırköy) Durağı

24- Zeytinburnu Durağı

25- Merter Durağı

26- Cevizlibağ Durağı

27- Topkapı – Şehit Mustafa Cambaz Durağı

28- Bayrampaşa – Maltepe – Koç Üniversitesi Hastanesi Durağı

29- Edirnekapı Durağı

30- Ayvansaray – Eyüpsultan Durağı

31- Halıcıoğlu Durağı

32- Okmeydanı Durağı

33- Darülaceze – PERPA Durağı

34- Okmeydanı Hastane Durağı

35- Çağlayan (Adliye) Durağı

36- Mecidiyeköy Durağı

37- Zincirlikuyu Durağ

ı 38- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Durağı

39- Burhaniye Durağı

40- Altunizade Durağı

41- Acıbadem Durağı

42- Uzunçayır Durağı

43- Fikirtepe Durağı

44- Söğütlüçeşme (Kadıköy) Durağı