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    2022 Survivor All Star takımları değişti

    Survivor'da ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, artık ünlüler ve gönüllüler takımlarının yerine mavi ve kırmızı takımların geldiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 08:55
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    2022 Survivor All Star takımları değişti

    Survivor All Star 2022 sezonunda yarışmacılar beklenmedik bir kararla karşı karşıya kaldı.

    Bu sene başta sürgün adası olmak üzere birçok ilki yaşayan Ünlüler ve Gönüllüler takımı, tarihe karıştı.

    Survivor 2022'de artık mavi ve kırmızı dönemi başladı.

    Survivor ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karıştırıldığını duyurdu.

    Ilıcalı, ada konseyinde, "Takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız. Olmaz dediğiniz, tahmin etmediğiniz bazı değişiklikler olacak takımlarda. Burası Survivor, burada herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda. Şimdi önemli konu, şu anda yapacağımız değişlik Survivor'ın son değişikliği değil. İlerleyen dönemlerde de takım değişikliği olabilir. Zamanında bir takımın yok olduğunu gördük, bireysele döndü" şeklinde konuştu.

    Kırmızı ve Mavi takım kadrosu

    lıcalı konseyde yeni takımları açıkladı. Buna göre Survivor kırmızı takımda Sema, Merve, Ayşe, Sude, Anıl, Adem, Batuhan ve Barış yer aldı.

    Mavi takım ise Nagihan, Sema, Evrim, Nisa, Parviz, Atakan, Hikmet, Ogeday ve Berkan'dan oluştu.

    2022 Survivor All Star takımları değişti #1

    2022 Survivor All Star takımları değişti #2


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