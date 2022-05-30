2022 Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlayacak? 'Herkes tek başına'

2022 Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlayacak? 'Herkes tek başına'

Survivor All Star sezonunda finale az bir zaman kala bireysel oyunların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Survivor ne zaman bireysele dönecek? İşte detaylar...

2022 Survivor All Star yarışmasına final heyecanı yaklaşıyor...

Yarışmacılar sezonun şampiyonu olmak için tüm gayretlerini ortaya koyarken, takımdan ayrılıp bireysel olarak mücadele etmenin zamanı da geliyor.

Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan Survivor, Kırmızı ve Mavi takım olarak ikiye ayrıldı.

Takım yarışmalarının bitmesi ile Survivor yarışmacıları tek başlarına oyuna çıkacak.

Survivor izleyicileri de "Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlayacak" merak ediyor. Açıklama için gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi.

Peki 2022 Survivor All Star bireysele ne zaman dönecek? İşte ayrıntılar...

2022 Survivor bireysel oyunlar ne zaman?

Survivor'da bireysel oyunların başlayacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak haziran sonlarında final yapması beklenen Survivor için 1-2 hafta içerisinde bireysel oyunların başlaması öngörülüyor.