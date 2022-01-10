2022'nin seksi trendi: Vulva çatalı dekoltesi! Ünlü isimler çoktan poz verdi...

Son dönemde kasık dekoltesi, meme altı ve yanı dekoltesi, basen dekoltesi gibi pek çok yeni ve değişik dekolte ortaya çıkmış durumda...

Rihanna'nın geçtiğimiz yıl kendi markası için çıkardığı popo dekolteli taytlar görenleri şok etmişti.

Dekolte sırasının nereye geleceği merak konusu olurken, çok geçmeden yeni trend belli oldu.

VULVA ÇATALI DEKOLTESİ

2022'ye damga vuracak seksi dekolte, vulva çatalı gibi gözüküyor.

Vulva çatalı, vulva ve kasığın birleşiminden oluşan çizgiye verilen ad. Bu çizgi bazı kadınlarda daha belirgin, duruşa göre de belirginliği değişiyor.

Dünyaca ünlü isimler bu modaya uyarken Türkiye'den de fenomen Duygu Özaslan'ın ve Hadise'nin poz verdiği görüldü.

İşte vulva çatalı dekoltesi veren ünlü isimler...