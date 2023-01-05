2023 EXXEN ücretleri: Exxen yeni üyelik ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

2023 EXXEN ücretleri: Exxen yeni üyelik ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

Exxen, üyelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. İzleyiciler, yeni üyelik ücretlerini araştırmaya başladı. İşte 2023 Exxen üyelik fiyatları...

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu yerli dijital içerik platformu Exxen, üyelik ücretlerini güncelledi. Zam haberi kullanıcıları ile e-posta üzerinden paylaşıldı.

Platform tarafından kullanıcılara gönderilen e-postada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Exxen, kullanıcılara reklamlı ve reklamsız üyelik fırsatları sunuyor. Gelen zamla birlikte Exxen reklamsız üyelik fiyatları Netflix’ten daha pahalı oldu.

Gibi, Hükümsüz, İlginç Bazı Olaylar, Konuşanlar gibi içeriklerin yer aldığı Exxen üyelik zamlı ücretleri kullanıcılar tarafından merak konusu oldu.

Exxen yeni üyelik ücretleri