2023'ün en seksisi bakın kim seçildi! "Grey's Anatomy" dizisinin yıldızı Patrick Dempsey, People dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi.

ensonhaber.com

1985 yılından beri her yıl "Dünyanın en seksi erkeği"ni seçen People dergisi, bu sene de kararını verdi.

Yılın "yaşayan en seksi erkek" seçimi oyuncu Patrick Dempsey oldu.

Disleksi hastası Dempsey, başarılı kariyeri ve karizmasıyla dikkat çeken isimlerden.

"Çocuklarım dalga geçecek"

57 yaşındaki ABD'li yıldız sonucu şaşkınlıkla karşıladığını söyleyerek “Bunun bir şaka olduğunu sandım” dedi.

Evli ve 3 çocuk sahibi Dempsey, çocuklarının bu habere tepkisini merak ettiğini de belirterek “Benimle bol bol dalga geçecekler” ifadelerini kullandı.