- Haberler
- Medya Haberleri
- 21 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
21 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 09:16
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
21 Ekim 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 21 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı...
21 EKİM 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:25 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06:30 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Kırık Hayatlar
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
15:45 Ece Üner ile Susma
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Kiralık Aşk
-
18.40 Star Haber
-
20:00 Fındık İşi
FOX YAYIN AKIŞI
-
08:00 Çalar Saat
-
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 FOX Ana Haber
-
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
-
22:45 Kanunsuz Topraklar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
-
13:00 Bizim Köyün Kızları
-
15:30 Dünya Hali (Altyazılı)
-
16:45 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 Ana Haber (Canlı)
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
-
23:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06:00 Bir Başka Güzel
-
08:30 Bu Sabah
-
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
12:30 Bir Başka Güzel
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18.45 SHOW Ana Haber
-
20:00 Tarım Bizim Geleceğimiz
-
21:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
-
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
-
11:15 Masterchef Türkiye
-
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-
20:00 Masterchef Türkiye