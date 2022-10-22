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21 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını dizisinden şaşırtan sonuç!

21 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını dizisinden şaşırtan sonuç!

21 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...