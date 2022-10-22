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    21 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını dizisinden şaşırtan sonuç!

    21 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 22.10.2022 - 11:02
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    21 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını dizisinden şaşırtan sonuç!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    21 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu.

    Dün akşam, Yalı Çapkını, İyilik ve Yalnız kurt dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    21 Ekim Cuma reyting sonuçları

    Total'de 1. sırada Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen Esra Erol'da, 3. sırada ise Yalı Çapkını özet bölümü yer aldı.

    AB'de 1. sırada Yalı Çapkını, 2. sırada Yalı Çapkını özet bölümü, 3. sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    21 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını dizisinden şaşırtan sonuç! #1

    AB İLK 10 PROGRAM

    21 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını dizisinden şaşırtan sonuç! #2

    ABC1 İLK 10 PROGRAM

    21 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını dizisinden şaşırtan sonuç! #3


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