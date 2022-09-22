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    21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    21 Eylül 2022 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..
    • 22.09.2022 - 12:47
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    21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    21 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

    Dün, televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi? sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

    Peki, 21 Eylül günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

    21 Eylül 2022 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    Total'de birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada O Kız, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada O Kız yer aldı.

    21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları... #121 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları... #221 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları... #3


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