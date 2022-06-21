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- 21 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
21 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 21.06.2022 - 08:50
Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
21 Haziran 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 21 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı…
21 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18.40 Star Haber
20:00 Olanlar Oldu
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Senden Daha Güzel
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:30 Senden Daha Güzel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:405 Tozkoparan
10:55 Bir Aş Hikayesi
11:25 Masumlar Apartmanı
15:15 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Baba