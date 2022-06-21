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    21 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 21 Haziran TV yayın akışları...
    • 21.06.2022 - 08:50
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    21 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    21 Haziran 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 21 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı…

    21 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşkı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Üç Kız Kardeş

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18.40 Star Haber

    20:00 Olanlar Oldu

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Senden Daha Güzel

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:30 Senden Daha Güzel

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:405 Tozkoparan

    10:55 Bir Aş Hikayesi

    11:25 Masumlar Apartmanı

    15:15 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Balkan Ninnisi

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    08:30 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Baba

     


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