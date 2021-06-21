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    21 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 21 Haziran 2021 Pazartesi televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 09:02
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    21 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    21 Haziran 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 21 Haziran 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maraşlı
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Maraşlı 
    00:20 Baş Belası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşkın Tarifi
    23:30 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Yüksek Sosyete
    11:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:15 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    22:30 Kabuktaki Hayalet

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şevkat Yerimdar
    13:45 Aşk Mantık İntikam
    16:00 Şef Akademi Doğada
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Şef Akademi
    23:00 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    08:00 Vuslat
    11:05 Tozkoparan
    12:45 Kalk Gidelim
    16:00 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:50 Doğrusu Ne?
    18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Kuzey Makedonya-Hollanda" (Canlı)
    21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
    21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Finlandiya -Belçika" (Canlı)
    00:15 Teşkilat (Altyazılı)
    02:30 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"
    04:00 Kalk Gidelim

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:15 Cam Tavanlar
    13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Kahraman Babam
    23:15 Cam Tavanlar

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panaroma
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Karboğazlı Hatice
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:00 TV Filmi

    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 Baş Tacıım
    01:30 Ah Kalbim

    21 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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