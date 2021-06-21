21 Haziran Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 21 Haziran 2021 Pazartesi televizyonda ne var?

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 21 Haziran 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

00:20 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:30 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

22:30 Kabuktaki Hayalet

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Şef Akademi

23:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08:00 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:00 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Kuzey Makedonya-Hollanda" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Finlandiya -Belçika" (Canlı)

00:15 Teşkilat (Altyazılı)

02:30 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"

04:00 Kalk Gidelim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:15 Cam Tavanlar

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:15 Cam Tavanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Karboğazlı Hatice

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:00 TV Filmi

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 Baş Tacıım

01:30 Ah Kalbim