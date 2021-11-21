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- 21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
21 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 09:09
Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
21 Kasım 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte bugünkü yayın akışı..
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
07:30 atv'de Hafta Sonu
-
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
-
11:45 Dizi TV
-
12:35 Kuruluş Osman
-
15:25 Kardeşlerim
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
07:30 Konuştuktça
-
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
-
09:45 Magazin D Pazar
-
12:00 Arda ile Omuz Omuza
-
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
-
16:15 Camdaki Kız
-
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
-
20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
08:15 Çizgi Film Kuşağı
-
08:45 Güldüy Güldüy Show
-
11:00 Tülin Şahin ile Moda
-
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
-
14:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
-
16:30 Sana Söz
-
18:45 Star Haber
-
20:00 Vizontele Tuba
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11:15 Kanunsuz Topraklar
-
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
-
16:30 Elbet Bir Gün
-
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20:00 Elbet Bir Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
08:40 Payitaht 'Abdülhamid'
-
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
-
13:00 Ve Bir Yeni Ömür
-
13:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
-
16:50 Türk Sineması 'Tozkoparan İskender: Zafer'
-
19:00 Ana Haber (Canlı)
-
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
-
23:55 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
10:00 Pazar Sürprizi
-
13:00 Bir Şansım Olsa
-
14:30 Üç Kuruş
-
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
-
22:15 Korkusuz Korkak
TV8 YAYIN AKIŞI
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06:30 Oynat Bakalım
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08:30 Çook Yaşa
-
09:45 10 Yaş Genç
-
10:30 Gazete Magazin
-
11:45 Tahin Pekmez
-
14:30 Kırmızı Oda
-
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)