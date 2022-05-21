21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda bugün yayınlanacak olan program, dizi ve filmler belli oldu. İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Binlerce izleyici arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı

Atv yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Hakim

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:10 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star TV yayın akışı

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Yerli Sinema

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Dipten Gelen

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamere Arkası

13:00 İyilik

16:00 Mahkum

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İyilik

TRT 1 yayın akışı

06:00 Kalk Gidelim

09:50 Türk Sineması

12:30 Kasaba Doktoru

15:55 Alparslan Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

Show TV yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı