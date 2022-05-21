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- 21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 21.05.2022 - 09:00
Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Binlerce izleyici arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
21 Mayıs 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
-
07:30 atv'de Hafta Sonu
-
10:00 Kardeşlerim
-
13:00 Hakim
-
16:00 Yalnız Kurt
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:10 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
-
08:30 Konuştukça
-
09:45 Magazin D Cumartesi
-
13:00 Arda'nın Mutfağı
-
14:00 Yargı
-
16:15 Üç Kız Kardeş
-
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
-
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Star TV yayın akışı
-
09:30 Çizgi Film Kuşağı
-
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
-
12:00 Yerli Sinema
-
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
-
16:45 Güzel Köylü
-
18:45 Star Haber
-
20:00 Dipten Gelen
Fox TV yayın akışı
-
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11:15 Ekonomi Arası
-
11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta
-
12:15 Kamere Arkası
-
13:00 İyilik
-
16:00 Mahkum
-
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20:00 İyilik
TRT 1 yayın akışı
-
06:00 Kalk Gidelim
-
09:50 Türk Sineması
-
12:30 Kasaba Doktoru
-
15:55 Alparslan Büyük Selçuklu
-
19:00 Ana Haber
-
20:00 Gönül Dağı
Show TV yayın akışı
-
10:00 Cumartesi Sürprizi
-
13:00 Bir Şansım Olsa
-
14:30 Baba
-
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
-
10:00 Bir Yemek Olsan
-
10:45 Canım Annem
-
13:00 Survivor Panorama
-
15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
-
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-
20:00 Survivor All Star