Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
475.091
-1.31%
BTXN Coin
13.26
1.53%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda bugün yayınlanacak olan program, dizi ve filmler belli oldu. İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 09:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Binlerce izleyici arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    21 Mayıs 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    21 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    • 07:30 atv'de Hafta Sonu

    • 10:00 Kardeşlerim

    • 13:00 Hakim

    • 16:00 Yalnız Kurt

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:10 Kardeşlerim

     

    Kanal D yayın akışı

    • 08:30 Konuştukça

    • 09:45 Magazin D Cumartesi

    • 13:00 Arda'nın Mutfağı

    • 14:00 Yargı

    • 16:15 Üç Kız Kardeş

    • 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

     

    Star TV yayın akışı

    • 09:30 Çizgi Film Kuşağı

    • 10:00 Burcu ile Hafta Sonu

    • 12:00 Yerli Sinema

    • 14:00 Çok Güzel Hareketler 2

    • 16:45 Güzel Köylü

    • 18:45 Star Haber

    • 20:00 Dipten Gelen

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    • 11:15 Ekonomi Arası

    • 11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta

    • 12:15 Kamere Arkası

    • 13:00 İyilik

    • 16:00 Mahkum

    • 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    • 20:00 İyilik

    TRT 1 yayın akışı

    • 06:00 Kalk Gidelim

    • 09:50 Türk Sineması

    • 12:30 Kasaba Doktoru

    • 15:55 Alparslan Büyük Selçuklu

    • 19:00 Ana Haber

    • 20:00 Gönül Dağı

     

    Show TV yayın akışı

    • 10:00 Cumartesi Sürprizi

    • 13:00 Bir Şansım Olsa

    • 14:30 Baba

    • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    • 20:00 Güldür Güldür Show

     

    TV8 yayın akışı

    • 10:00 Bir Yemek Olsan

    • 10:45 Canım Annem

    • 13:00 Survivor Panorama

    • 15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 20:00 Survivor All Star


    İlginizi Çekebilir

    Simge Barankoğlu gözaltına alındı
    Medya

    Simge Barankoğlu gözaltına alındı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    İstanbul'da deprem tatbikatını yerinde takip etti
    Gündem

    İstanbul'da deprem tatbikatını yerinde takip etti

    Görüş Bildir