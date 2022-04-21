21 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 21 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı...

Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.

İftardan sonra televizyon karşısında vakit geçirecek olanlar ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

21 Nisan 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 21 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı...

21 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Bir Zamanlar Çukurova

00:30 Destan

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Sadakatsiz

02:40 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin’in Mutfağı

18:30 Star Haber

20:00 Mutluluk Zamanı

22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18.00 Mahkum

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Mahkum

23:45 Aşk Mantık İntikam

02:00 Şevkat Yerimdar

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 yayın akışı

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Elimi Bırakma

08:25 Mesnevi'den Hikayeler

08:50 Ramazan Klipleri

08:55 Kuşlarla Yolculuk

09:45 Bir İyilik Hikayesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:30 Bir İyilik Hikayesi

15:45 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)

17:00 Ana Haber (Canlı)

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

20:10 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)

01:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

02:45 Sahur Bereketi (Canlı)

04:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

Show TV yayın akışı

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan