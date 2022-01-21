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    21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 08:33
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 08:58
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    21 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, '’Bugün televizyonda neler var?’' sorusuna yanıt arıyor.

    21 Ocak 2022 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 21Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı..

    21 OCAK 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    01:15 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kaderimin Oyunu
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 En Güzel Bölüm
    16:00 Söz
    18:30 Star Haber
    20:00 Kaderimin Oyunu

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    23:30 Orta Sayfa

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:05 Aslan Ailem
    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
    13:15 Beni Böyle Sev
    16:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    23:45 3'Te 3
    01:20 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    03:40 Şehrime Hoş Geldiniz
    04:10 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Aziz
    00:15 Van Helsing

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star 2022
    13:30 Survivor Panorama
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 O Ses Türkiye
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz


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