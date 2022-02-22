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21 Şubat reyting savaşları: FOX TV ana haberde önde

21 Şubat reyting savaşları: FOX TV ana haberde önde

21 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyordu. Biz de o listeyi sizler için derledik.