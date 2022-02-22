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    21 Şubat reyting savaşları: FOX TV ana haberde önde

    21 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyordu. Biz de o listeyi sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 12:53
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    21 Şubat reyting savaşları: FOX TV ana haberde önde

    21 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

    Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu alırken, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Survivor All Star yer aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

    ANA HABER BÜLTENLERİNDE ZİRVE FOX'UN

    Öte yandan ana haber bültenlerinde ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, kendi kategorisinde ilk sırada yer aldı.

    FOX'un ardından ATV Ana Haber ise total reyting listesinde 9. sıraya yerleşti.

    21 Şubat reyting savaşları: FOX TV ana haberde önde #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1

    2 YASAK ELMA FOX

    3 SURVIVOR ALL STAR TV8

    4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    5 ESRA EROL'DA ATV

    6 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

    7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    8 ÜÇ KURUŞ SHOW TV

    9 ATV ANA HABER ATV

    10 KALP YARASI ATV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1 ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1

    2 SURVIVOR ALL STAR TV8

    3 YASAK ELMA FOX

    4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    5 ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET) TRT 1

    6 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

    7 ÜÇ KURUŞ SHOW TV

    8 SURVIVOR EKSTRA TV8

    9 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    10 ESRA EROL'DA ATV


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