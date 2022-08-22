22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Pazartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 22 Ağustos TV yayın akışları...

Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

22 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı…

KANAL D

07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş

22:15 Yabancı Sinema Sıcak Takip

00:15 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş

02:00 Yabancı Sinema Sıcak Takip

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Magazin D Yaz

SHOW

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:45 Yabancı Sinema Amerikalı Kız

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kardeşlerim

16:00 Yerli Sinema Şansımı Seveyim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Bana Bir Soygun Yaz 2

21:55 Yabancı Sinema Çılgın İkili

00:10 Yerli Sinema Bana Bir Soygun Yaz 2

02:05 Yabancı Sinema Çılgın İkili

04:20 Sen Anlat Karadeniz

TRT

06:25 Yedi Numara

11:15 Çırak

11:40 Masumlar Apartmanı

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Kartal Eddie

22:25 Yabancı Sinema İğne İplik

00:45 Kasaba Doktoru

03:20 Gönül Dağı

STAR

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kuşatma

22:00 Yabancı Sinema Kuşatma

23:45 Duy Beni

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

05:30 Kiralık Aşk

TV8

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8X8

05:30 Oynat Bakalım

FOX

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Tozluyaka

23:45 Senden Daha Güzel

02:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret