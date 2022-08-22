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    22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 22 Ağustos TV yayın akışları...
    • 22.08.2022 - 11:52
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    22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    22 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı…

    KANAL D

    07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş

    22:15 Yabancı Sinema Sıcak Takip

    00:15 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş

    02:00 Yabancı Sinema Sıcak Takip

    03:30 Gelinim Mutfakta

    05:30 Magazin D Yaz

    SHOW

    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    02:45 Yabancı Sinema Amerikalı Kız

    ATV

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Kardeşlerim

    16:00 Yerli Sinema Şansımı Seveyim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Bana Bir Soygun Yaz 2

    21:55 Yabancı Sinema Çılgın İkili

    00:10 Yerli Sinema Bana Bir Soygun Yaz 2

    02:05 Yabancı Sinema Çılgın İkili

    04:20 Sen Anlat Karadeniz

    TRT

    06:25 Yedi Numara

    11:15 Çırak

    11:40 Masumlar Apartmanı

    15:20 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yabancı Sinema Kartal Eddie

    22:25 Yabancı Sinema İğne İplik

    00:45 Kasaba Doktoru

    03:20 Gönül Dağı

    STAR

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema Kuşatma

    22:00 Yabancı Sinema Kuşatma

    23:45 Duy Beni

    02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    04:30 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    05:30 Kiralık Aşk

    TV8

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:30 Canım Annem

    15:45 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Doya Doya Moda

    02:30 Canım Annem

    03:15 Bilginiz Olsun

    04:00 8X8

    05:30 Oynat Bakalım

    FOX

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13.00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Tozluyaka

    23:45 Senden Daha Güzel

    02:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    05:00 Her Yerde Sen

    06:00 Kefaret


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