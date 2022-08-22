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- 22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 22.08.2022 - 11:52
Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
22 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı…
KANAL D
07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş
22:15 Yabancı Sinema Sıcak Takip
00:15 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş
02:00 Yabancı Sinema Sıcak Takip
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
SHOW
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Yabancı Sinema Amerikalı Kız
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kardeşlerim
16:00 Yerli Sinema Şansımı Seveyim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Bana Bir Soygun Yaz 2
21:55 Yabancı Sinema Çılgın İkili
00:10 Yerli Sinema Bana Bir Soygun Yaz 2
02:05 Yabancı Sinema Çılgın İkili
04:20 Sen Anlat Karadeniz
TRT
06:25 Yedi Numara
11:15 Çırak
11:40 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Kartal Eddie
22:25 Yabancı Sinema İğne İplik
00:45 Kasaba Doktoru
03:20 Gönül Dağı
STAR
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kuşatma
22:00 Yabancı Sinema Kuşatma
23:45 Duy Beni
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
05:30 Kiralık Aşk
TV8
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8X8
05:30 Oynat Bakalım
FOX
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Tozluyaka
23:45 Senden Daha Güzel
02:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret