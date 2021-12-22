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- 22 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
22 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 08:57
Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
22 Aralık 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06:15 Sihirli Annem
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Asi
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
15:45 Ece Üner ile Susma
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Sadakatsiz
-
23:45 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Peköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Kiralık Aşk
-
18.40 Star Haber
-
20:00 Annemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Çalar Saat
-
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-
20:30 Kanunsuz Topraklar
-
23:45 Mahkum
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
-
13:15 Beni Böyle Sev
-
16:30 Seksenler
-
14:00 Bizim Köyün Kızları
-
19:00 Ana Haber
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 112 Acil Çağrı
-
22:30 Seneye Bu Zamanlar
-
00:35 Türk Sineması "120"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06:00 Yeni Gelin
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08:15 Bu Sabah
-
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
-
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18.45 SHOW Ana Haber
-
20:00 Tokatçı
-
21:45 Gerzek Şaban
-
23:45 Tokatçı
TV8 YAYIN AKIŞI
-
06:30 Oynat Bakalım
-
07:15 8'de Sağlık
-
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
-
11:15 Masterchef Türkiye
-
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-
20:00 Masterchef Türkiye