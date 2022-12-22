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- 22 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
22 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon dünyasında yeni bir gün başlıyor... Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 22.12.2022 - 09:00
Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 22 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı...
22 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 O Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
Fox TV yayın akışı
- 10:15 Ekonomi Arası
- 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Hayatımın Şansı
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:15 Adını Sen Koy
- 16:15 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Balkan Ninnisi
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Yazgı
- 11:45 Kadere Karşı
- 13:00 Canım Annem
- 14:00 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Tuzak
- 22:30 MasterChef Türkiye