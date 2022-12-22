22 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon dünyasında yeni bir gün başlıyor... Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı…

Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 22 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı...

22 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı

ATV yayın akışı

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 O Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

Star TV yayın akışı

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

Fox TV yayın akışı

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:15 Adını Sen Koy

16:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV8 yayın akışı