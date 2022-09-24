24 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

24 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

24 Eylül 2022 Cumartesi günü yayın akışı araştırma konusu oldu.İşte bugün televizyonda ekrana gelecek dizi ve programlar..

Cumartesi gününü televizyon başında geçirmek isteyen vatandaşlar, 24 Eylül 2022 tarihi yayın akışına göz gezdiriyor.

Dizilerin yeni sezonlarının yavaş yavaş başlaması ile birlikte dizilerin günleri ve saatleri araştırılmaya başlandı.

Peki bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte 24 Eylül TV yayın akışı..

SHOW TV

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (tekrar)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (tekrar)

TV8

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

ATV

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

STAR

09:30 Çizgi Film

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Duy Beni (tekrar)

18:15 Star Ana Haber

20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Şov

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Labirent: Alev Deneyleri