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    24 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    24 Eylül 2022 Cumartesi günü yayın akışı araştırma konusu oldu.İşte bugün televizyonda ekrana gelecek dizi ve programlar..
    • 24.09.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 10:01
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    24 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi gününü televizyon başında geçirmek isteyen vatandaşlar, 24 Eylül 2022 tarihi yayın akışına göz gezdiriyor.

    Dizilerin yeni sezonlarının yavaş yavaş başlaması ile birlikte dizilerin günleri ve saatleri araştırılmaya başlandı.

    Peki bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte 24 Eylül TV yayın akışı..

    SHOW TV

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (tekrar)

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show (tekrar)

    TV8

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    08:30 Süper 1 Takım

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:45 Gazete Magazin

    13:15 MasterChef Türkiye

    15:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    18:00 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    ATV

    10:00 Bir Küçük Gün Işığı

    13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    16:00 Aldatmak

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    STAR

    09:30 Çizgi Film

    10:00 Burcu İle Hafta Sonu

    12:00 Duy Beni (tekrar)

    18:15 Star Ana Haber

    20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Şov

    KANAL D

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda'nın Mutfağı

    14:00 Yargı

    16:00 O Kız

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Labirent: Alev Deneyleri


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