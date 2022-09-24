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- 24 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
24 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 24.09.2022 - 10:01
- Güncelleme : 24.09.2022 - 10:01
Cumartesi gününü televizyon başında geçirmek isteyen vatandaşlar, 24 Eylül 2022 tarihi yayın akışına göz gezdiriyor.
Dizilerin yeni sezonlarının yavaş yavaş başlaması ile birlikte dizilerin günleri ve saatleri araştırılmaya başlandı.
Peki bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte 24 Eylül TV yayın akışı..
SHOW TV
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (tekrar)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (tekrar)
TV8
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
ATV
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
STAR
09:30 Çizgi Film
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Duy Beni (tekrar)
18:15 Star Ana Haber
20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Şov
KANAL D
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Labirent: Alev Deneyleri