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    22 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 22 Eylül TV yayın akışları...
    • 22.09.2022 - 08:52
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    22 Eylül 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    22 Eylül 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Aldatmak

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

    STAR TV Yayın Akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18.15 Star Haber

    19:30 Duy Beni

    FOX TV Yayın Akışı

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Mahkum

    23:45 İyilik

    TRT 1 Yayın Akışı

    08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

    12:30 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

    13:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    16:45 Yeşil Deniz

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Türk Sineması "Sosyete Şaban"

    21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Türkiye-Lüksemburg" (Canlı)

    23:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

    TV8 yayın akışı

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Masterchef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:45 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Masterchef Türkiye

    Show TV yayın akışı

    07:30 Yeni Gelin

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi


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