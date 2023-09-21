22 Eylül'de gerçekleşecek! "Hazır olun, bir ses duyulacak" Ünlü astrologtan korkutan iddialar... TikTok'ta yayılan videoya göre dünyaca ünlü bir astrolog olduğu söylenen kişi, 22 Eylül'de yaşanacaklara dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Astroloji ile yakından ilgilenenler, bazı günlere dair tahminleri takip ediyor.

Son olarak TikTok'ta bir video viral haline geldi.

Dünyaca ünlü bir astrolog olduğu söylenen kişi, gelecekte olacak olayları haber verdi.

Tarih olarak ise 22 Eylül'ü işaret etti.

"Bir ses duyulacak"

Astrolog, sözlerine "22 Eylül'de gece yarısından sonra gökyüzünde büyük bir gürültü kopacak ve kimisi bu sesi duyacak, hayatı değişecek" diye devam etti.

Gürültüyü duyan insanların o dakikadan itibaren ruhani varlıklarla iletişime geçeceğini de belirtti.

Gökyüzünde ise Mars-Satürn- Uranüs arasında gergin bir açı olduğu dile getiriliyor.

İşte o video...