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    22 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 08:55
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    22 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    22 Haziran 2021 Salı akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 22 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı...

    22 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maraşlı
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Baş Belası
    22:45 Black Panther

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Baht Oyunu
    22:45 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Yüksek Sosyete
    11:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    00:30 Çember

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Aşk Mantık İntikam
    13:15 Bay Yanlış
    16:00 Şef Akademi Doğada
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    22:30 Sen Çal Kapımı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:40 Vuslat
    11:00 Tozkoparan
    12:45 Kalk Gidelim
    16:00 Ev Sineması Kuşağı "Bünyamin"
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:50 Doğrusu Ne?
    18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Slovakya-İspanya" (Canlı)
    21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
    21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Portekiz-Fransa" (Canlı)
    00:15 Teşkilat (Altyazılı)
    02:40 Ev Sineması Kuşağı "Bünyamin"
    04:10 Kalk Gidelim

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:15 Cam Tavanlar
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    00:30 Kahraman Babam

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panaroma
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Sevmiş Bulundum
    09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:00 Baş Tacım
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 TV Filni
    01:20 Ah Kalbim

    22 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? #1

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