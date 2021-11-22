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- 22 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
22 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 08:41
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
22 Kasım 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
22 KASIM 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Dört Köşe
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Şampiyon
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Yerli Dizi
03:50 Bizim Köyün Kızları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz