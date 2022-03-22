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    22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 08:41
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    22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Severek izledikleri dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı...

    22 MART 2022 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Destan
    00:20 Adı Sevgi

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:00 Umudun Askerleri Zeytin Dalı 2
    18:30 Star Haber
    20:00 Olanlar Oldu

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Evlilik Hakkında Her Şey
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    18: 00 Evlilik Hakkında Her Şey
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
    00:00 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:55 Elimi Bırakma
    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:30 Ailenin Yeni Üyesi
    13:30 Ege'nin Hamsisi
    16:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    23:55 Seneye Bu Zamanlar
    02:05 Masumlar Apartmanı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Baba
    00:15 Üç Kuruş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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