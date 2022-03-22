22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı...

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

Severek izledikleri dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı...

22 MART 2022 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Adı Sevgi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:00 Umudun Askerleri Zeytin Dalı 2

18:30 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Evlilik Hakkında Her Şey

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18: 00 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:30 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:55 Seneye Bu Zamanlar

02:05 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Üç Kuruş

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra