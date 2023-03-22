22 Mart Çarşamba yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Ramazan özel yayınları...

Ramazan, medya gündemini de değiştiriyor.
Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra sahur ve iftara özel birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
22 Mart Çarşamba akşamı Aile, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Gönül Dağı, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 22 Mart 2023 Çarşamba TV yayın akışı...
22 Mart TV yayın akışı 2023
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipğolu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
22:30 Camdaki Kız
01:30 Kuzey Güney
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın
00:00 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Adım Farah
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 Ego
01:45 Yasak Elma
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Adını Sen Koy
14:25 Seksenler
17:40 Veysel
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Yeni Sezon)
01:00 Kuşlarla Yolculuk
03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
04:00 Sahur Bereketi
05:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
22:45 Tokatçı (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular