22 Mart Çarşamba yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Ramazan özel yayınları... Ramazan ayının ilk günü, ekranlarda yer alacak olan programlar belli oldu. Dizilerin akabinde sahur vakti özel programları yayında olacak. Peki, 22 Mart Çarşamba 2023 hangi diziler var? İşte bugünkü yayın akışları...

Ramazan, medya gündemini de değiştiriyor. Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra sahur ve iftara özel birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor. 22 Mart Çarşamba akşamı Aile, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Gönül Dağı, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 22 Mart 2023 Çarşamba TV yayın akışı... 22 Mart TV yayın akışı 2023 ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman 00:20 Aldatmak 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipğolu İle Sahur Özel 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur 05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Kraliçe 22:30 Camdaki Kız 01:30 Kuzey Güney 03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar İle Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın 00:00 Yerli Dizi Tekrar 03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:45 En Hamarat Benim 15:45 Adım Farah 18:00 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Adım Farah 23:30 Ego 01:45 Yasak Elma 03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Adını Sen Koy 14:25 Seksenler 17:40 Veysel 19:00 Ana Haber 19:50 İddiaların Aksine 20:00 Gönül Dağı 23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Yeni Sezon) 01:00 Kuşlarla Yolculuk 03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 04:00 Sahur Bereketi 05:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Aile 22:45 Tokatçı (Yerli Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 10:30 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular