22 Mart Çarşamba yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Ramazan özel yayınları...

Ramazan, medya gündemini de değiştiriyor.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra sahur ve iftara özel birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

22 Mart Çarşamba akşamı Aile, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Gönül Dağı, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak. 

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 22 Mart 2023 Çarşamba TV yayın akışı...

22 Mart TV yayın akışı 2023

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Aldatmak

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipğolu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

22:30 Camdaki Kız

01:30 Kuzey Güney

03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Yayın

00:00 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Adım Farah

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:30 Ego

01:45 Yasak Elma

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Adını Sen Koy

14:25 Seksenler

17:40 Veysel

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Yeni Sezon)

01:00 Kuşlarla Yolculuk

03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

04:00 Sahur Bereketi

05:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:45 Tokatçı (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular