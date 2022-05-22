22 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

22 Mayıs 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı..

22 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Kardeşlerim

15:35 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adı Sevgi

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

14:00 Sadakatsiz

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Sucu Kamil

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kaderimin Oyunu

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Evlilik Hakkında Her Şey

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 İyilik

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Osman Pazarlama

22:30 Yasak Elma

TRT 1 yayın akışı

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Kalk Gidelim

08:20 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kameralı Adam

13:35 Türk Sineması "Sosyete Şaban"

15:55 Kara Tahta (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

02:50 Payitaht "Abdülhamid"

Show TV yayın akışı

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Atla Gel Şaban

TV8 yayın akışı

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

13:00 Survivor Panoroma

15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra