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- 22 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
22 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 22.01.2022 - 09:18
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
22 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte bu akşamki TV yayın akışı...
22 OCAK CUMARTESİ BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
07.30 Atv’de Hafta Sonu
-
10.00 İkinci Şans
-
12.00 Destan
-
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
-
20.00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
06.30 Sihirli Annem
-
08.30 Konuştukça
-
09.45 Magazin D Cumartesi
-
13.00 Arda'nın Mutfağı
-
16.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
-
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
-
20.00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
09.30 Çizgi Film Kuşağı
-
10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar
-
12.00 Bir Demet Tiyatro
-
13.30 Yerli Dizi
-
15.30 Yerli Dizi
-
18.45 Star Haber
-
20.00 Kaçış Planı 3
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
-
12.15 Kamera Arkası
-
13.00 Kanunsuz Topraklar
-
16.00 Evlilik Hakkında Her Şey
-
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20.00 Maske Kimsin Sen?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
08.25 Yabancı Sinema
-
10:20 Tozkoparan İskender
-
11.50 Teşkilat
-
15:05 Masumlar Apartmanı
-
19.00 Ana Haber
-
20.00 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06.00 Yeni Gelin
-
08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz
-
10.00 Cumartesi Sürprizi
-
13.00 Bir Şansım Olsa
-
16:15 Milyarder
-
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20.00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
-
08.30 Çook Yaşa
-
09.45 Bir Yemek Olsan
-
10.30 Master Chef Türkiye
-
18.00 Gibi (Exxen)
-
20.00 Survivor