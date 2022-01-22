22 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarında bugün neler var göz atıyor. İşte 22 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

22 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte bu akşamki TV yayın akışı...

22 OCAK CUMARTESİ BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 İkinci Şans

12.00 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim







KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

16.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)







STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar

12.00 Bir Demet Tiyatro

13.30 Yerli Dizi

15.30 Yerli Dizi

18.45 Star Haber

20.00 Kaçış Planı 3

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Kanunsuz Topraklar

16.00 Evlilik Hakkında Her Şey

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Maske Kimsin Sen?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.25 Yabancı Sinema

10:20 Tozkoparan İskender

11.50 Teşkilat

15:05 Masumlar Apartmanı

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

16:15 Milyarder

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI