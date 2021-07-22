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- 22 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
22 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 22.07.2021 - 08:38
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Kurban Bayramı'nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.
Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
22 Temmuz 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 22 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı...
22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutlu Aile Defteri
16:00 Kalp Yarası
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
22:15 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Aşkın Tarifi
09:00 Yumurcak Küçük Kovboy
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Çetin Ceviz 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Seven Ne Yapmaz
18:30 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
23:30 Ada Masalı
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Yasak Elma
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban
22:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:50 Kalk Gidelim
10:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
23:30 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"
02:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:30 Yol Arkadaşım
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 Yemin
09:30 Nursaçan’la Sohbetler Bayram Özel
10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
01:30 İsmet’in Kısmeti