22 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Kurban Bayramı'nı evde geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 22 Temmuz 2021 Perşembe bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Kurban Bayramı'nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.

Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

22 Temmuz 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 22 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı...

22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutlu Aile Defteri

16:00 Kalp Yarası

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

22:15 Şans Kapıyı Çalınca

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Aşkın Tarifi

09:00 Yumurcak Küçük Kovboy

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Baht Oyunu

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Çetin Ceviz 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Seven Ne Yapmaz

18:30 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

23:30 Ada Masalı

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Yasak Elma

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban

22:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:50 Kalk Gidelim

10:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

23:30 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"

02:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:30 Yol Arkadaşım

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

08:00 Yemin

09:30 Nursaçan’la Sohbetler Bayram Özel

10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı

12:30 Aşk Bir Rüya

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

01:30 İsmet’in Kısmeti