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    22 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Kurban Bayramı'nı evde geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 22 Temmuz 2021 Perşembe bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 08:38
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    22 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Kurban Bayramı'nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    22 Temmuz 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 22 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı...

    22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutlu Aile Defteri
    16:00 Kalp Yarası
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
    22:15 Şans Kapıyı Çalınca

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşkın Tarifi
    09:00 Yumurcak Küçük Kovboy
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Baht Oyunu
    16:15 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Çetin Ceviz 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16:45 Seven Ne Yapmaz
    18:30 Star Haber
    20:00 Kazara Aşk
    23:30 Ada Masalı

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Yasak Elma
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Orta Direk Şaban
    22:00 Kefaret

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:50 Kalk Gidelim
    10:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Seksenler (Altyazılı)
    23:30 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"
    02:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    03:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    07:30 Kalp Atışı
    10:00 Yeni Gelin
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Nasipse Olur
    22:30 Yol Arkadaşım

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    13:00 Paylaş Benimle
    17:15 Masterchef Türkiye

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Yemin
    09:30 Nursaçan’la Sohbetler Bayram Özel
    10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı
    12:30 Aşk Bir Rüya
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    01:30 İsmet’in Kısmeti

    22 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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