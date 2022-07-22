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    22 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cuma akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 22 Temmuz TV yayın akışları...
    • 22.07.2022 - 08:32
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    22 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cuma gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    22 Temmuz 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı…

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Senden Bana Kalan

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Çember: Kalpsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18.45 Star Haber

    20:00 Ah Nerede

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    12:45 Kadının Eseri

    13:45 Tozluyaka

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:20 Tozkoparan

    11:35 Bir Aş Hikayesi

    12:05 Masumlar Apartmanı

    15:20 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Seni Kalbime Sakladım

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07.15 8'de Sağlık

    08:30 Masterchef Türkiye

    14:45 Canım Annem

    16:00 Doya Doya Moda

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Yeni Gelin

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18.25 SHOW Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi


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