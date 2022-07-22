22 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Cuma akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 22 Temmuz TV yayın akışları...

Cuma gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

22 Temmuz 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 22 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Senden Bana Kalan

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çember: Kalpsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18.45 Star Haber

20:00 Ah Nerede

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

12:45 Kadının Eseri

13:45 Tozluyaka

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:20 Tozkoparan

11:35 Bir Aş Hikayesi

12:05 Masumlar Apartmanı

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Seni Kalbime Sakladım

TV 8 YAYIN AKIŞI

07.15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

14:45 Canım Annem

16:00 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 SHOW Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi