22 yıllık aşkın meyvelerine bakın! İşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın çocukları

Yargı dizisinde hayat verdiği Eren Komiser karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Uğur Aslan, 22 yıldır Sema Ergenekon ile evli. Her daim eşinin yanında olan Uğur Aslan'ın bir de 3 evladı var...

Ünlü oyuncu Uğur Aslan,1972 yılında Hatay'da dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi.

Uzun yıllar yatılı okuyan Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi almak için memleketinden ayrıldı.

Ekran macerasına 2005 yılında yer aldığı ''Kale İçi'' dizisiyle başlayan Aslan; Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı, Kara Sevda ve Siyah Beyaz Aşk gibi güçlü projelerde boy gösterdi.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de içli dışlı olan, keman ve ney çalabilen ünlü oyuncu, şimdilerde Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı ile izleyici karşısına çıkıyor.

Başrolünde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizide Komiser Eren karakterine hayat veren başarılı oyuncu, sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başarıyor.

BİR DEĞİL TAM ÜÇ ÇOCUK BABASI

Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan, mutlu aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

22 yıldır mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın 3 çocuk babası olduğunu duyanlar, şaşıp kaldı.

Üniversite yıllarında tanıştığı Sema Ergenekon ile evli olan başarılı oyuncu, 2 kız 1 erkek olmak üzere 3 çocuk babası.

İşte Uğur Aslan'ın çocuklarıyla yer aldığı sevgi dolu kareler:







