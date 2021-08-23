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- 23 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
23 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 08:41
- Güncelleme : 23.08.2021 - 08:43
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
23 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 23 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim
16:20 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
00:15 Kırık Hayatlar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 2
22:30 Eyvah Eyvah 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Pilav Üstü Aşk
22:30 Bircanlar Lokantası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:15 Tövbeler Olsun
06:35 Kalk Gidelim
10:10 Dünya Hali (Altyazılı)
11:15 Benim Adım Melek
15:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
23:45 Seneye Bu Zamanlar
01:30 3'Te 3
03:00 Kriminal
03:55 Dünya Hali (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Züğürt Ağa
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Misket
09:20 Seren Aslan’la Her Gün
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 Neylerse Güzel Eyler
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 İstanbul’da Bir Yıldız
02:00 Sev Yeter