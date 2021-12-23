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    23 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 23 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 08:37
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    23 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    23 Aralık 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 23 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı...

    23 ARALIK 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Asi
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız
    00:15 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Kiralık Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Yukarıdaki Tehlike 3
    22:30 Yukarıdaki Tehlike 3

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Mahkum
    23:15 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:15 Aslan Ailem
    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
    13:15 Beni Böyle Sev
    16:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
    00:15 Teşkilat (Altyazılı)
    02:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Aziz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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