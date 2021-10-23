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    23 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programları anbean takip ediliyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 23 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 08:46
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    23 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 23 Ekim 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    23 Ekim 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi, film ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    23 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kalp Yarası
    13:30 Dünya: Yeni Bir Başlangıç
    15:40 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Cehennem

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Çok Güzel Hareketler 2
    16:15 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:30 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
    12:45 Ada Masalı
    16:00 En Güzel Bölüm
    16:15 Kiralık Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Öldür Beni Sevgilim

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Evlilik Hakkında Her Şey
    13:45 Yasak Elma
    16:00 Kanunsuz Topraklar
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 El Kızı
    02:00 Yalancılar ve Mumları

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:45 Muhteşem Kraliçe
    07:05 Yeşil Deniz
    09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    13:45 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
    15:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 İyi Aile Çocuğu
    16:30 Düğüm Salonu
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Kana Kan

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Hayalimdeki Değişim
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 MasterChef Türkiye
    15:15 Kırmızı Oda
    20:00 O Ses Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    23 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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