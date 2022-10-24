23 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı dizisi reytingleri alt üst etti!

23 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı dizisi reytingleri alt üst etti!

23 Ekim 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

23 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu.

Dün akşam, Teşkilat ve Yargı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 23 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

23 Ekim Pazar günü reyting sonuçları

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları belli oldu! 23 Ekim reyting sıralaması şöyle:

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Yargı", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Teşkilat" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Teşkilat" 3.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye" yer aldı.