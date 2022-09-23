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    23 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cuma akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 23 Eylül TV yayın akışları...
    • 23.09.2022 - 08:48
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    23 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cuma gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    23 Eylül 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    SHOW TV yayın akışı

    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Baba

    02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    05:45 Bir Şansım Olsa

    ATV yayın akışı

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Aldatmak

    23:20 Ben Cihana Sığmazam

    02:40 Mutfak Bahane

    04:40 Bir Zamanlar Çukurova

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    10:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 O Kız

    22:45 Yargı

    01:45 O Kız

    03:45 Gelinim Mutfakta

    05:45 Yabancı Damat

    FOX TV yayın akışı

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 İyilik

    23:30 Orta Sayfa

    01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    04:15 Bay Yanlış

    06:00 İnadına Aşk

    STAR TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Yalı Çapkını

    02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    05:00 Kiralık Aşk

    TV8 yayın akışı

    06:15 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 MasterChef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:45 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    02:30 Doya Doya Moda

    04:15 Canım Annem

    05:00 8X8

    TRT 1 yayın akışı

    05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:15 Benim Adım Melek

    08:40 Bu Toprağın Sesi

    10:00 Alişan İle Hayat Gülümse

    12:30 Şehirden Uzakta

    13:10 Masumlar Apartmanı

    17:00 Yeşil Deniz

    19:00 Ana Haber

    19:50 İddiaların Aksine

    20:00 Kasaba Doktoru

    23:40 3’Te 3

    01:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    03:50 Yeşil Deniz


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