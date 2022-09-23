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- 23 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
23 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 23.09.2022 - 08:48
Cuma gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
23 Eylül 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
SHOW TV yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:45 Bir Şansım Olsa
ATV yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
23:20 Ben Cihana Sığmazam
02:40 Mutfak Bahane
04:40 Bir Zamanlar Çukurova
Kanal D yayın akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
22:45 Yargı
01:45 O Kız
03:45 Gelinim Mutfakta
05:45 Yabancı Damat
FOX TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
STAR TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
TV8 yayın akışı
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
05:00 8X8
TRT 1 yayın akışı
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayat Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:10 Masumlar Apartmanı
17:00 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:40 3’Te 3
01:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:50 Yeşil Deniz