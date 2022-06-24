Dün akşam İçimizdeki Ateş, Mahkum, Örümcek adam, Öldür Beni Sevgilim gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 23 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

23 Haziran 2022 Perşembe akşamı ATV'de İçimizdeki Ateş, Kanal D'de Örümcek Adam, Star TV’de Güldür Beni Sevgilim, Fox TV’de Celal ile Ceren, TRT 1'de Balkan Ninnisi, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 23 Haziran 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 23 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları…

23 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

23 Haziran Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, Fox Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Fox Ana Haber, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Fox Ana Haber, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

SURVIVOR ALL STAR TV8

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

FOX ANA HABER FOX

ESRA EROL'DA ATV ORUMCEK ADAM (Y.S) KANAL D

GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

ICIMIZDEKI ATES ATV

SHOW ANA HABER SHOW TV

ATV GUN ORTASI ATV

ATV ANA HABER ATV AB

İLK 10 PROGRAM

SURVIVOR ALL STAR TV8

FOX ANA HABER FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

ORUMCEK ADAM (Y.S) KANAL D

ESRA EROL'DA ATV

BALKAN NINNISI (TKR) TRT 1

ICIMIZDEKI ATES ATV

CELAL ILE CEREN (T.S) FOX

SURVIVOR EKSTRA TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

SURVIVOR ALL STAR TV8

FOX ANA HABER FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

GULDUR GULDUR SHOW (TKR)

SHOW TV ESRA EROL'DA ATV

ORUMCEK ADAM (Y.S,) KANAL D

BALKAN NINNISI (TKR) TRT 1

SURVIVOR EKSTRA TV8

ICIMIZDEKI ATES ATV

SURVIVOR ALL STAR OZET TV8