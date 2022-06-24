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- 23 Haziran 2022 Perşembe: Reyting sonuçları
23 Haziran 2022 Perşembe: Reyting sonuçları
- 24.06.2022 - 10:44
- Güncelleme : 24.06.2022 - 10:58
Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.
23 Haziran 2022 Perşembe akşamı ATV'de İçimizdeki Ateş, Kanal D'de Örümcek Adam, Star TV’de Güldür Beni Sevgilim, Fox TV’de Celal ile Ceren, TRT 1'de Balkan Ninnisi, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.
Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.
Peki, 23 Haziran 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 23 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları…
23 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?
23 Haziran Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, Fox Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Fox Ana Haber, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Fox Ana Haber, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
SURVIVOR ALL STAR TV8
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
FOX ANA HABER FOX
ESRA EROL'DA ATV ORUMCEK ADAM (Y.S) KANAL D
GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
ICIMIZDEKI ATES ATV
SHOW ANA HABER SHOW TV
ATV GUN ORTASI ATV
ATV ANA HABER ATV AB
İLK 10 PROGRAM
SURVIVOR ALL STAR TV8
FOX ANA HABER FOX
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
ORUMCEK ADAM (Y.S) KANAL D
ESRA EROL'DA ATV
BALKAN NINNISI (TKR) TRT 1
ICIMIZDEKI ATES ATV
CELAL ILE CEREN (T.S) FOX
SURVIVOR EKSTRA TV8
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
SURVIVOR ALL STAR TV8
FOX ANA HABER FOX
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
SHOW TV ESRA EROL'DA ATV
ORUMCEK ADAM (Y.S,) KANAL D
BALKAN NINNISI (TKR) TRT 1
SURVIVOR EKSTRA TV8
ICIMIZDEKI ATES ATV
SURVIVOR ALL STAR OZET TV8