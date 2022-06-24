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    23 Haziran 2022 Perşembe: Reyting sonuçları

    Dün akşam İçimizdeki Ateş, Mahkum, Örümcek adam, Öldür Beni Sevgilim gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 23 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları...
    • 24.06.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 10:58
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    23 Haziran 2022 Perşembe: Reyting sonuçları

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    23 Haziran 2022 Perşembe akşamı ATV'de İçimizdeki Ateş, Kanal D'de Örümcek Adam, Star TV’de Güldür Beni Sevgilim, Fox TV’de Celal ile Ceren, TRT 1'de Balkan Ninnisi, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 23 Haziran 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 23 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları…

    23 Haziran 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

    23 Haziran Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, Fox Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Fox Ana Haber, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Fox Ana Haber, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    SURVIVOR ALL STAR TV8

    MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    FOX ANA HABER FOX

    ESRA EROL'DA ATV ORUMCEK ADAM (Y.S) KANAL D

    GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

    ICIMIZDEKI ATES ATV

    SHOW ANA HABER SHOW TV

    ATV GUN ORTASI ATV

    ATV ANA HABER ATV AB

    İLK 10 PROGRAM

    SURVIVOR ALL STAR TV8

    FOX ANA HABER FOX

    MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

    ORUMCEK ADAM (Y.S) KANAL D

    ESRA EROL'DA ATV

    BALKAN NINNISI (TKR) TRT 1

    ICIMIZDEKI ATES ATV

    CELAL ILE CEREN (T.S) FOX

    SURVIVOR EKSTRA TV8

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    SURVIVOR ALL STAR TV8

    FOX ANA HABER FOX

    MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    GULDUR GULDUR SHOW (TKR)

    SHOW TV ESRA EROL'DA ATV

    ORUMCEK ADAM (Y.S,) KANAL D

    BALKAN NINNISI (TKR) TRT 1

    SURVIVOR EKSTRA TV8

    ICIMIZDEKI ATES ATV

    SURVIVOR ALL STAR OZET TV8


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