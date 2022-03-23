Petrol
115.85
0.32%
Euro
16.35
-0.05%
Dolar
14.81
-0.06%
Altın
913.48
-0.29%
Borsa
2189
0.00%
Bitcoin
626.551
0.24%
BTXN Coin
41.25
-4.06%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    23 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışları: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında her gün farklı dizi ve programlar yer alıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    23 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışları: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Çarşamba günleri Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    23 MART 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri

    • 10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 atv Gün Ortası

    • 16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:20 Esra Erol’da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:00 Kuruluş Osman

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Yaprak Dökümü

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 16:00 Arka Sokaklar

    • 18:45 Kanal D Haber

    • 20:00 Sadakatsiz

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16:00 Söz

    • 18:30 Star Haber

    • 20:00 İBO SHOW

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    • 10:45 Ekonomi Arası

    • 11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:45 Fulya ile Umudum Olsun

    • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    • 20:00 Son Nefesime Kadar

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

    • 09:30 Alişan ile Gülümse Hayata

    • 13:30 Ege'nin Hamsisi

    • 16:30 Seksenler

    • 19:00 TRT1 Ana Haber

    • 19:55 İddiaların Aksine

    • 20:00 Yabancı Sinema 'Meg: Derinlerdeki Dehşet'

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Bu Sabah

    • 10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    • 12:15 Gelin Evi

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    • 18:10 Senin Hayatın

    • 18:45 Show Ana Haber

    • 20:00 Oğlum

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

    • 11:15 Survivor All Star

    • 13:00 Survivor Panaroma

    • 14:45 Canım Annem

    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    • 20:00 Survivor All Star

    23 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışları: Bugün televizyonda neler var? #1


    İlginizi Çekebilir

    Rusya siber ordu kuracak
    Teknoloji

    Rusya siber ordu kuracak

    Konya'da apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis
    3. Sayfa

    Konya'da apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Görüş Bildir