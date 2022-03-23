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- 23 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışları: Bugün televizyonda neler var?
23 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışları: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 09:12
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Çarşamba günleri Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
23 MART 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
-
10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 atv Gün Ortası
-
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol’da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Haber
-
20:00 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Söz
-
18:30 Star Haber
-
20:00 İBO SHOW
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
-
10:45 Ekonomi Arası
-
11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
-
20:00 Son Nefesime Kadar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
-
09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
-
13:30 Ege'nin Hamsisi
-
16:30 Seksenler
-
19:00 TRT1 Ana Haber
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Yabancı Sinema 'Meg: Derinlerdeki Dehşet'
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Bu Sabah
-
10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
-
12:15 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
-
18:10 Senin Hayatın
-
18:45 Show Ana Haber
-
20:00 Oğlum
TV8 YAYIN AKIŞI
-
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
-
11:15 Survivor All Star
-
13:00 Survivor Panaroma
-
14:45 Canım Annem
-
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
-
20:00 Survivor All Star