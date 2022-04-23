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- 23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 23.04.2022 - 08:46
Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, 23 Nisan 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
İftardan sonra ekran başında vakit geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
23 Nisan 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Alvin ve Sincaplar
12:00 Hakim
16:20 Hakim
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Kardeşlerim
00:30 Destan
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Dünyanın Sonu
02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
23:30 Arapsaçı
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kamera Arkası
12:00 Evlilik Hakkında Her Şey
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Yüz Numaralı Adam
22:30 Mahkum
01:30 Yüz Numaralı Adam
03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 yayın akışı
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Kalk Gidelim
07:55 Bize Bir Dünya Bırakın
08:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
08:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
09:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
09:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
12:20 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
15:30 23 Nisan Çocuk Şenliği (Canlı)
17:00 Ana Haber (Canlı)
17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
20:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
01:45 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
02:50 Sahur Bereketi (Canlı)
04:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Oh Olsun
16:00 Bücür
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Enes Batur Gerçek Kahraman
TV8 yayın akışı
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
13:00 Survivor Panorama
15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan