23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

Medya gündemini yakından takip edenler, 23 Nisan 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

İftardan sonra ekran başında vakit geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

23 Nisan 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı

Atv yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Alvin ve Sincaplar

12:00 Hakim

16:20 Hakim

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Kardeşlerim

00:30 Destan

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Dünyanın Sonu

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Pelin’in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

23:30 Arapsaçı

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kamera Arkası

12:00 Evlilik Hakkında Her Şey

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Yüz Numaralı Adam

22:30 Mahkum

01:30 Yüz Numaralı Adam

03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 yayın akışı

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Kalk Gidelim

07:55 Bize Bir Dünya Bırakın

08:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)

08:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

09:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)

09:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

12:20 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

15:30 23 Nisan Çocuk Şenliği (Canlı)

17:00 Ana Haber (Canlı)

17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

20:10 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)

01:45 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

02:50 Sahur Bereketi (Canlı)

04:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Oh Olsun

16:00 Bücür

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Enes Batur Gerçek Kahraman

TV8 yayın akışı

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk

13:00 Survivor Panorama

15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan