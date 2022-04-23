Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
587.523
-2.39%
BTXN Coin
27.62
-5.34%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 08:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, 23 Nisan 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    İftardan sonra ekran başında vakit geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    23 Nisan 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Alvin ve Sincaplar
    12:00 Hakim
    16:20 Hakim
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:10 Kardeşlerim
    00:30 Destan
    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
    13:45 Yargı
    16:00 Üç Kız Kardeş
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:30 Dünyanın Sonu
    02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    Star TV yayın akışı

    07:00 İki Aile
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Bir Demet Tiyatro
    13:45 Çok Güzel Hareketler 2
    16:45 Pelin’in Mutfağı
    18:45 Star Haber
    20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
    23:30 Arapsaçı

    Fox TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:30 Kamera Arkası
    12:00 Evlilik Hakkında Her Şey
    15:30 Yasak Elma
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:30 Yüz Numaralı Adam
    22:30 Mahkum
    01:30 Yüz Numaralı Adam
    03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 yayın akışı

    05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:45 Kalk Gidelim
    07:55 Bize Bir Dünya Bırakın
    08:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
    08:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    09:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
    09:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    12:20 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    15:30 23 Nisan Çocuk Şenliği (Canlı)
    17:00 Ana Haber (Canlı)
    17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
    20:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
    01:45 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    02:50 Sahur Bereketi (Canlı)
    04:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Oh Olsun
    16:00 Bücür
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Enes Batur Gerçek Kahraman

    TV8 yayın akışı

    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:00 Bir Yemek Olsan
    10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
    13:00 Survivor Panorama
    15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
    17:45 Survivor All Star
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
    02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan


    İlginizi Çekebilir

    Son kullanma tarihi geçmeyen 10 yiyecek
    Sağlık

    Son kullanma tarihi geçmeyen 10 yiyecek

    Ayasofya'da cuma namazını Filistinli bakan kıldırdı
    Yaşam

    Ayasofya'da cuma namazını Filistinli bakan kıldırdı

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Görüş Bildir