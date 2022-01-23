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- 23 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
23 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 23.01.2022 - 08:36
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
23 Ocak 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı..
23 OCAK 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Jumanji: Vahşi Orman
14:20 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:40 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yumurcak
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Fin
15:45 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İnanılmaz Aile 2
22:30 İnanılmaz Aile 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
00:15 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Yeşil Deniz
07:45 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
02:50 Yeşil Deniz (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
21:45 Neşeli Günler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
15:45 Yerli Sinema
20:00 Survivor All Star