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    23 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 08:36
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    23 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    23 Ocak 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı..

    23 OCAK 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:15 Dizi TV
    12:05 Jumanji: Vahşi Orman
    14:20 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:40 Magazin D Pazar
    13:00 Arda ile Omuz Omuza
    14:00 Yumurcak
    16:00 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    00:15 Sadakatsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:45 Çizgi Film Kuşağı
    09:15 Bir Demet Tiyatro
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Fin
    15:45 Kaderimin Oyunu
    18:45 Star Haber
    20:00 İnanılmaz Aile 2
    22:30 İnanılmaz Aile 2

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Aşk Mantık İntikam
    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Mahkum
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Elkızı
    00:15 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:10 Yeşil Deniz
    07:45 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
    13:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
    02:50 Yeşil Deniz (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Aziz
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı
    21:45 Neşeli Günler

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Gazete Magazin
    12:15 Survivor All Star
    15:45 Yerli Sinema
    20:00 Survivor All Star


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